Homem é preso na Cohab, após cometer violência doméstica

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica em Vargem Grande do Sul, resultando na prisão de um homem, na tarde da sexta-feira, dia 20. Por volta das 16h55, policiais militares da 4ª Companhia foram acionados via Copom para atendimento da ocorrência e foram até o endereço informado.

Segundo informações, a denúncia apontava agressão com uso de arma branca na Avenida Monsenhor Celestino C. Garcia. No local, a vítima relatou ter sido agredida por um indivíduo contra quem possui medida protetiva de urgência, informando ainda que ele estaria deixando a residência no momento da chegada da equipe.

Durante diligências pela via indicada, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Nada de ilícito foi encontrado em sua posse, porém ele apresentava manchas de sangue nas mãos, sem lesões aparentes. Questionado, afirmou ter conhecimento da medida protetiva em seu desfavor.

A equipe retornou ao local dos fatos e localizou um facão com manchas aparentes de sangue abandonado na calçada. Também foi identificado o proprietário de uma motocicleta estacionada na via pública, que relatou que o suspeito danificou o veículo e um capacete sem motivo aparente.

Diante dos fatos e das evidências constatadas, foi dada voz de prisão pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, dano e ameaça, sendo necessário o uso de algemas. As partes foram conduzidas ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para consulta e realização de exame de corpo de delito. Constatou-se que o autor não apresentava lesões, enquanto a vítima sofreu ferimentos na orelha direita e na perna esquerda.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo o indiciado à disposição da Justiça. O facão utilizado na ação foi apreendido.