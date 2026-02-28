Motorista se fere em acidente na SP-344 que liga Vargem a Grama

Uma colisão deixou um homem de 60 anos ferido na Rodovia Lourival Lindorio de Faria SP-344, que liga São Sebastião da Grama a Vargem Grande do Sul, na quarta-feira, dia 25.

De acordo com as informações divulgadas pelo portal De Olho Rio Pardo, o condutor de um Hyundai Azera seguia no sentido São Sebastião da Grama–Vargem Grande do Sul quando iniciou uma ultrapassagem. No sentido contrário trafegava um Peugeot 207.

Ao perceber que a colisão frontal seria inevitável, o motorista do Peugeot tentou desviar para o acostamento. No mesmo instante, o condutor do Azera também direcionou o veículo para o mesmo lado da via, resultando na colisão frontal.

Com o impacto, o passageiro do Peugeot, um senhor de 60 anos, ficou retido no interior do veículo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros realizaram os procedimentos de resgate. A vítima apresentava um corte no queixo e foi encaminhada pela equipe do Samu de Vargem Grande do Sul para atendimento médico.

Durante o atendimento, a Unidade de Suporte Avançado de São José do Rio Pardo, que realizava transferência, parou no local para prestar apoio.

Policiais da Força Tática também auxiliaram na ocorrência até a chegada da Polícia Rodoviária, que assumiu os trabalhos e adotou as providências cabíveis.

O condutor do Hyundai Azera, de 38 anos, sofreu ferimentos leves no braço esquerdo. O homem ferido, de 60 anos, é serralheiro de São Sebastião da Grama.