Lembranças do Lin

Mário Poggio

Ao sabermos do passamento do doutor Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues, o “Lin”, nos lembramos do conterrâneo simpático, interessado pela divulgação da cultura, zeloso pelo Direito e preocupado com o bem estar dos vargengrandenses.

Filho do professor Achilles Rodrigues, diretor do Colégio Estadual Alexandre Fleming, sempre nos tratou com educação e simpatia, sempre que conversamos.

Quando foi necessário foto de seu pai, para ilustrar a História da Revolução de 1932, na Coluna “Recordar é Viver”, gentilmente emprestou retratos de seu pai na época do combate, uma relíquia.

Por ocasião do “impeachment” da chefe do Executivo, alertou e orientou para a necessidade do cumprimento dos procedimentos e prazos processuais legais, para se evitar riscos de anulação, ainda que contrariasse os anseios da população.

Com referência, ao bem estar dos vargengrandenses, quando foi diretor da Lojicred priorizou a contratação de muitos conterrâneos que estavam no mercado de trabalho, fato que demonstrou grande solidariedade.