Lembranças do Lin

Por
Gazeta
-
O advogado Lin do Patrocínio Rodrigues, faleceu no dia 20. Foto: Arquivo Pessoal

Mário Poggio

Ao sabermos do passamento do doutor Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues, o “Lin”, nos lembramos do conterrâneo simpático, interessado pela divulgação da cultura, zeloso pelo Direito e preocupado com o bem estar dos vargengrandenses.
Filho do professor Achilles Rodrigues, diretor do Colégio Estadual Alexandre Fleming, sempre nos tratou com educação e simpatia, sempre que conversamos.
Quando foi necessário foto de seu pai, para ilustrar a História da Revolução de 1932, na Coluna “Recordar é Viver”, gentilmente emprestou retratos de seu pai na época do combate, uma relíquia.
Por ocasião do “impeachment” da chefe do Executivo, alertou e orientou para a necessidade do cumprimento dos procedimentos e prazos processuais legais, para se evitar riscos de anulação, ainda que contrariasse os anseios da população.
Com referência, ao bem estar dos vargengrandenses, quando foi diretor da Lojicred priorizou a contratação de muitos conterrâneos que estavam no mercado de trabalho, fato que demonstrou grande solidariedade.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui