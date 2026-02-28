Adolescentes são apreendidos por tráfico na Sta. Terezinha

Na tarde da quinta-feira, dia 26, durante patrulhamento ostensivo e preventivo em local conhecido por denúncias relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes, na Vila Santa Terezinha, a equipe da Polícia Militar de Vargem visualizou três adolescentes em atitude suspeita em um ponto de ônibus, na Rua Francisco Ribeiro de Andrade.

Ao perceberem a presença da viatura, os jovens demonstraram comportamento que motivou a abordagem. Na busca pessoal, foram localizadas porções de drogas e valores em dinheiro com os abordados. Em diligência complementar na residência de um dos adolescentes, com a presença de sua responsável legal, foram encontrados mais entorpecentes no interior do imóvel.

Ao todo, foram apreendidos 19 porções de maconha, 33 porções de crack, 40 porções de cocaína, um aparelho celular e R$ 182,00 em espécie.

Com apoio de outra equipe, os adolescentes foram encaminhados para atendimento médico para elaboração de laudos cautelares e, posteriormente, conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi registrado o ato infracional. Após os procedimentos legais, eles foram liberados aos seus responsáveis.