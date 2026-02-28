Foi flagrado traficando no Jardim Dolores

A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu um homem por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, dia 25, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul.

Por volta das 9h, após denúncia sobre comercialização de entorpecentes na Rua Paulo Fogaroli, a equipe policial se deslocou ao endereço indicado. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito dispensou um embrulho no chão.

Durante a averiguação, foi constatado que o pacote continha seis pedras de crack. Em busca pessoal, os policiais também localizaram um aparelho celular e a quantia de R$ 8,50.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido ao Pronto Atendimento para avaliação médica e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia. A autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo o indiciado à disposição da Justiça.