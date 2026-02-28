Polícia Militar cumpre mandado de prisão na Santa Terezinha

No final da manhã do sábado, dia 21, por volta das 11h33, a Polícia Militar realizou a captura de um homem procurado pela Justiça na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul.

A equipe do Comando de Força Patrulha tomou ciência da existência de mandado de prisão civil contra o indivíduo e iniciou diligências com o objetivo de localizá-lo. O homem foi encontrado na rua Clodo Bittencourt, onde foi abordado. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado.

Em cumprimento aos procedimentos legais, ele foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento para realização de exame cautelar e, posteriormente, encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São João da Boa Vista.

A autoridade policial deu cumprimento à ordem judicial, permanecendo o homem preso e à disposição da Justiça.