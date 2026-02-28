Procurado pela Justiça é preso por tráfico de drogas

Por volta das 14h da quinta-feira, dia 25, a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas, na Vila Santana.

Após receber informações de que o indivíduo possuía mandado de prisão em aberto e estaria comercializando entorpecentes em sua residência, a equipe policial se deslocou até a Rua Delta, onde realizou a abordagem.

Durante a busca pessoal, foram localizadas 22 pedras de crack, além de R$ 20,00 em dinheiro e um aparelho celular. Em consulta aos sistemas policiais, foi confirmado mandado de prisão expedido pela Justiça da Comarca de Boa Viagem, no Estado do Ceará, pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado ao Pronto Atendimento para avaliação médica e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia. A autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo o indiciado à disposição da Justiça.