Na segunda-feira, dia 23, mais de 1,2 mil moradores de Itobi, participaram do recadastramento habitacional, realizado pela Prefeitura Municipal. A ação do recadastramento é voltada aos programas habitacionais e aconteceu no Centro Comunitário da cidade, reunindo as pessoas interessadas em garantir a oportunidade da casa própria.

A finalidade do processo é identificar a real demanda por moradia no município, além de atualizar o cadastro das famílias que pretendem participar de projetos habitacionais vinculados aos governos estadual e federal.

A administração municipal informou aos munícipes que não conseguiram efetuar o cadastro nesta primeira etapa poderão procurar o setor de Assistência Social, onde novas orientações serão disponibilizadas para assegurar o atendimento.

Os moradores destacaram a organização do evento e elogiaram a atuação das equipes responsáveis ressaltando a agilidade e o acolhimento prestado ao público.

A prefeitura ainda reforçou que o levantamento dos dados é etapa fundamental para que as informações sejam encaminhadas aos órgãos competentes, responsáveis pela avaliação dos critérios exigidos e pela definição das famílias contempladas nos futuros programas habitacionais.

Foto: Prefeitura de Itobi