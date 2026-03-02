Força Tática prende homem por receptação e adulteração de veículo furtado em Vargem

Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado, dia 1º, por volta das 21h30, na Rua Manoel Marta, em Vargem Grande do Sul, acusado de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

De acordo com informações do 24º BPM/I, a prisão ocorreu durante a realização da Operação Saturação, voltada ao combate à subtração de veículos. A equipe de Força Tática recebeu denúncia de que um Citroën Aircross, furtado em 24 de fevereiro de 2026 no município de São João da Boa Vista, estaria em posse de um indivíduo na cidade.

Com base nas informações, o patrulhamento foi intensificado e o suspeito localizado no endereço informado. Durante a abordagem, ele admitiu ter adquirido o automóvel pelo valor de R$ 3 mil, afirmando ter conhecimento de que se tratava de produto de crime. O homem relatou ainda que removeu as placas e a bateria do veículo e o escondeu nos fundos de um terreno na Rua Miguel R. Carvalho.

Os policiais se deslocaram até o local indicado e encontraram o carro. Após consulta ao COPOM pelo número do chassi, foi confirmado o registro de furto ocorrido no dia 24 de fevereiro.

O suspeito foi preso em flagrante, informado de seus direitos constitucionais e encaminhado à Unidade de Saúde para exame cautelar. Posteriormente, foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Foto e Vídeo: Ploicia Militar