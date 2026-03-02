MHT E-Shopping completa 5 anos em Vargem Grande

A empresa MHT E-Shopping completou 5 anos de funcionamento em Vargem Grande do Sul neste mês de fevereiro. Instalada na Rua Rafael Moreno, nº 199, no Jd. São José, a empresa está sob a direção do empresário vargengrandense Luís Henrique Américo e comercializa motobombas para poço artesiano, irrigação, pressurização, piscina e aquecedores, tendo entre seus clientes, proprietários de chácaras, sítios, fazendas, trabalhando principalmente com irrigação na agricultura.

A empresa criada em fevereiro de 2021, começou com apenas um colaborador na época e hoje conta com cerca de 24 funcionários, que atuam desde a venda dos produtos, como instalação e manutenção das bombas de água. Com o crescimento da MHT E-Shopping, hoje ela tem uma filial em Poços de Caldas, atendendo também a região do Sul de Minas.