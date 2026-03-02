Moradora do Jd. Morumbi cobra recolhimento de entulhos

Uma moradora do Jardim Morumbi procurou o jornal Gazeta de Vargem Grande para relatar a situação de entulhos acumulados na Rua Adair Fernandes Costa, na altura do número 62. Segundo ela, os materiais, já ensacados, aguardam recolhimento há quase um ano.

A moradora afirma que já entrou em contato com a Prefeitura solicitando a retirada dos resíduos. Na manhã da última quarta-feira, 25 de fevereiro, um caminhão e uma máquina realizavam serviços de limpeza no bairro. De acordo com o relato, mesmo após conversar diretamente com os funcionários responsáveis, o entulho não foi recolhido e permaneceu no local.

Ela registrou a situação em fotos e encaminhou o material ao jornal, pedindo providências por parte dos responsáveis pelo serviço.