Goreti Lourenço se aposenta após 50 anos de trabalho

Aos 66 anos, Goreti Lourenço atingiu um feito raro: meio século de trabalho dedicado a uma única família. Foram 50 anos atravessando mudanças, ampliando responsabilidades e construindo laços que ultrapassam o vínculo profissional. Hoje, com a conquista da aposentadoria, ela revisita seus anos de trabalho e falou à Gazeta de Vargem Grande sobre sua trajetória construída com esforço, ética, confiança e pertencimento.

Antes de iniciar no emprego em que ficou por toda vida, Goreti contou que morava na roça com seus irmãos, seu pai e sua madrasta, e tinha uma vida bastante difícil. A oportunidade de trabalhar como doméstica em uma família na cidade veio no final da adolescência. “Meu irmão já trabalhava para uma família aqui, a família Sati, e a Lourdes Sati foi quem me indicou para a dona Lourdes Chiavegatti. E quando ela foi fazer a indicação, falou algo que me marcou muito, disse que se eu fosse igual ao meu irmão, que a dona Lourdes poderia deixar a casa por minha conta e ficar tranquila. E isso realmente aconteceu, a casa ficava por minha conta, inclusive durante as viagens”, comentou. “Eu tinha 16 para 17 anos quando comecei a trabalhar aqui”, disse.

Ao longo dos anos, a rotina de trabalho foi mudando, acompanhando a dinâmica da casa. “Como eu era muito nova quando entrei, o trabalho era mais leve nos primeiros anos. Depois, com o passar do tempo a família foi aumentando, assim como aumentou também a minha experiência. E com a chegada dos netos, tive mais responsabilidades e passei a ser uma espécie de governanta da família. Aos domingos chegava a cozinhar para mais de 20 pessoas”, recordou.

Aliás, foi justamente na lida com o forno e fogão, que Goreti encontrou o que mais gostava no trabalho. “Sempre gostei muito de cozinhar e durante todos esses anos, tive a oportunidade de aperfeiçoar esse talento. Estou sempre testando receitas, especialmente de bolos e doces”, revelou. Sobre os desafios, ela ponderou que sempre houve momentos mais difíceis, mas que não se recordava de algo mais contundente. “É claro que durante essa jornada teve muitos altos e baixos, então não saberia responder algo específico”, disse.

Porém, para ela, o acolhimento que recebeu da família quando do nascimento de sua filha Gabriela foi especial. “O momento mais marcante, sem dúvida, foi o nascimento da minha filha Gabriela após 5 anos de trabalho e nesse momento eu achei que seria demitida porque eu sempre morei no emprego. E para a minha surpresa a família acolheu também a minha filha e até hoje moramos aqui. E por conta disso, ela teve acesso a oportunidades que talvez eu não pudesse proporcionar”, afirmou.

Para Goreti, conciliar o trabalho com a sua família também não foi um obstáculo. “A base da minha família sempre foi eu e a Gabriela, e tinha também meus irmãos e minhas irmãs. Sempre fomos unidos e procurei me fazer presente como eu podia, sempre ajudando nos cuidados com meus sobrinhos”, contou.

Futuro

Ela disse que já está aposentada por tempo de serviço há alguns anos. “Mas venho me preparando para o futuro, pois não pretendo parar de trabalhar”, disse. Sobre seus próximos planos, contou que segue à disposição da família onde sempre trabalhou, mas revelou que pretende exercitar mais seu talento para cozinhar. “Por enquanto, eu ainda estou à disposição da família Chiavegatti, e quando meus serviços não forem mais necessários, me coloco à disposição para novas propostas, e também penso em montar a minha cozinha onde me dedicarei aos preparos culinários, especialmente de bolos e doces”, revelou.

Ao fim, ela deixou uma mensagem às mulheres trabalhadoras. “O serviço doméstico é importante e muitas famílias e empresas precisam de boas profissionais. Por isso digo que ser honesta, ética e leal ao trabalho é fundamental para um bom futuro na profissão”, afirmou.