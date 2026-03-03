Classificados

Últimos artigos
Goreti Lourenço se aposenta após 50 anos de trabalho
Aos 66 anos, Goreti Lourenço atingiu um feito raro: meio século de trabalho dedicado a uma única família. Foram 50 anos atravessando mudanças, ampliando responsabilidades e construindo laços que ultrapassam o vínculo profissional. Hoje, com a conquista da aposentadoria,...
Câmara realiza sessão solene para entrega de títulos e honrarias
Homenagens foram destinadas a personalidades do município e atirador destaque do Tiro de GuerraA Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizou, na noite da última quarta-feira, 25 de fevereiro, sessão solene para a entrega do Diploma Atirador Destaque...