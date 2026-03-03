Câmara realiza sessão solene para entrega de títulos e honrarias

Homenagens foram destinadas a personalidades do município e atirador destaque do Tiro de Guerra

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizou, na noite da última quarta-feira, 25 de fevereiro, sessão solene para a entrega do Diploma Atirador Destaque do Ano, do Título de Cidadão Vargengrandense, do Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence e da Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal. A cerimônia contemplou homenageados que não puderam comparecer à solenidade realizada no último dia 6 de fevereiro.

A mesa dos trabalhos foi presidida pelo vereador Maicon do Carmo Canato, presidente da Câmara, e contou com a presença do vice-presidente, vereador Amarildo Guimarães de Figueiredo; do vice-prefeito Guilherme Contini Nicolau, que representou o Executivo; do subtenente Natanael Moreira da Costa Neto, chefe da instrução do Tiro de Guerra 02/092; de Valter Luís de Mello, assessor especial da Presidência; e de José Ricardo Buosi, presidente do PSB. O prefeito Celso Ribeiro não esteve presente.

Também participaram da sessão os vereadores Paulo César da Costa (1º secretário), João Carlos Dias Nunes (2º secretário), Vagner Gonçalves Loiola (tesoureiro), Antônio Sérgio da Silva, Felipe Augusto Gadiani, Fernando Donizete Ribeiro, Giovana Aparecida de Carvalho, Gustavo Henrique Bueno, João Batista Cassimiro, Rafael Coracini Mendes e Vanessa Salmaço Martins.

A solenidade teve início com a entrega do Diploma Atirador Destaque do Ano de 2024 ao atirador Mateus Henrique Felisberto, indicado pelo chefe de instrução do Tiro de Guerra.

Na sequência, foi entregue o Título de Cidadão Vargengrandense a Celso Henrique Bruno, por iniciativa do vereador Antônio Sérgio da Silva, conforme o Decreto Legislativo nº 39, de 17 de junho de 2025.

O Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence foi concedido a Clóvis Aparecido de Melo e a Mário Lúcio Malaguti, ambos na área do comércio. As homenagens foram propostas, respectivamente, pelos vereadores Felipe Gadiani (Decreto Legislativo nº 07, de 19 de março de 2025) e Serginho (Decreto Legislativo nº 18, de 2 de abril de 2025).

Encerrando as entregas, a Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal foi concedida à médica Heloísa Andrian Meneghini Ronchi, por iniciativa da vereadora Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (Decreto Legislativo nº 25, de 20 de maio de 2025), e a Marcelo de Abreu Maaz, por proposta do vereador Vagner Gonçalves Loiola (Decreto Legislativo nº 37, de 17 de junho de 2025).

Após as homenagens e registros oficiais, a sessão foi encerrada pelo presidente da Câmara.