Palestra em Grama aborda prevenção ao feminicídio

O Departamento de Saúde da prefeitura de São Sebastião da Grama realizou na quarta-feira, dia 4, uma palestra em comemoração ao mês da mulher, com o tema “Feminicídio: conscientização, prevenção e enfrentamento”, ministrada pelo psicólogo Ângelo Missura.

A informação é uma das principais ferramentas no combate à violência, pois ajuda a identificar sinais, orientar sobre onde buscar ajuda e fortalecer a rede de apoio.

“Mais do que uma data simbólica, o mês da mulher é um chamado à responsabilidade coletiva, incentivando a prevenção da violência com empatia e ações concretas”, destacou a prefeitura de São Sebastião da Grama.

Foto: Prefeitura de São Sebastião da Grama