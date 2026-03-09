Capacitação fortalece atendimento nas UBS de Casa Branca

As enfermeiras e técnicas de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Casa Branca participaram, na quarta-feira, dia 4, de uma capacitação voltada ao aprimoramento das técnicas e da administração de medicamentos por via intravenosa.

O treinamento foi realizado no auditório da Câmara Municipal e reuniu profissionais da rede de atenção básica do município. “Reforçando o compromisso com a qualificação constante das equipes de saúde e com a melhoria do atendimento à população”, destacou a prefeitura de Casa Branca.

A capacitação foi ministrada pela enfermeira Carina Castoldi e pelo enfermeiro Rangel Janotti, ambos profissionais do Pronto-Socorro Municipal, que compartilham conhecimentos técnicos, orientações práticas e protocolos atualizados sobre a administração segura de medicamentos intravenosos.

Durante o encontro, foram abordados temas como preparo adequado das medicações, técnicas corretas de aplicação, cuidados com o paciente, prevenção de complicações e boas práticas no manejo da terapia intravenosa.

De acordo com o informado pela prefeitura de Casa Branca, o principal objetivo da iniciativa é ampliar a resolutividade das Unidades Básicas de Saúde, permitindo que algumas medicações que antes precisavam ser administradas no Pronto-Socorro possam passar a ser realizadas diretamente nas UBS.

“Com isso, os pacientes ganham mais comodidade e agilidade no atendimento, já que poderão receber determinados tratamentos em unidades mais próximas de suas casas, evitando deslocamentos e contribuindo para desafogar o atendimento de urgência”, informou a prefeitura.

Foto: Prefeitura de Casa Branca