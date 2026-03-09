Classificados

Últimos artigos
Palestra em Grama aborda prevenção ao feminicídio
O Departamento de Saúde da prefeitura de São Sebastião da Grama realizou na quarta-feira, dia 4, uma palestra em comemoração ao mês da mulher, com o tema “Feminicídio: conscientização, prevenção e enfrentamento”, ministrada pelo psicólogo Ângelo Missura.A informação é...
Capacitação fortalece atendimento nas UBS de Casa Branca
As enfermeiras e técnicas de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Casa Branca participaram, na quarta-feira, dia 4, de uma capacitação voltada ao aprimoramento das técnicas e da administração de medicamentos por via intravenosa.O treinamento foi realizado...