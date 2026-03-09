Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu pastor Celso Tadeu Silva, aos 71 anos de idade, no dia 27 de fevereiro. Celso foi pastor por mais de 12 anos pela Assembleia do Ipiranga. Residia em Lagoa Branca; deixou a esposa Maria Mattos Silva; os filhos o também pastor Matheus Nogueira; Denise Silvestre e Jeiel Silva; as noras Elda Nogueira e Priscila Silva, e os netos Levy, Daniel, Loise e Lauren. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecida Martins Ribeiro, aos 75 anos de idade, no dia 28 de fevereiro. Residia no Jardim Bela Vista; deixou Pedro Humberto Ribeiro; as filhas Rafaela, Rogéria e Renata; os genros Paulo, Robson e Richard e os netos Manuela, Heitor e Helena. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Luis Bartalini, conhecido por Zé Cura, aos 83 anos de idade, no dia 1º de março. Residia no Jardim Fortaleza; deixou a esposa Zélia Belico Bartalini; os filhos José Luís e Sandra; nora; genro; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Clarice Morales de Haro, aos 89 anos de idade, no dia 2 de março. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou filhos; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luiz Roberto Silvantos Garcia, aos 68 anos de idade, no dia 3 de março. Residia no Jardim Santo Expedito; deixou a esposa Maria Aparecida; os filhos Juninho, Guilherme, Elizandra e Elisângela; os netos Luizinho, Eduardo, Mateus e Giovana. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o bancário Antônio Davis Pereira, aos 74 anos de idade, no dia 3 de março. Davis trabalhou muitos anos no Banco Itaú, sendo gerente da agência, também fez parte da diretoria do Clube das Mães, residia no Jardim São Luís; deixou a esposa Ângela; os filhos Davis e David; e os netos David Luís e Joaquim Luís. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria de Fátima Campos, aos 67 anos de idade, no 24 de fevereiro. Deixou os filhos Alessandra, Leandro, Alessandro e Alexandre; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Dirce Felix Spindola, aos 78 anos de idade, no dia 24 de fevereiro. Deixou o marido Orlando Spindola; os filhos Marcos, Ana, Marisa; genros; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Pedro da Silva, aos 85 anos de idade, no dia 26 de fevereiro. Viúva de Francisco Fernandes; deixou os filhos Maria, Miriam, Elias, Laudicéia, Pepita, Davi, Jorgina, Roseli e Fabiana; genros; noras; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Fábio Luiz Nogueira Giantaglia, aos 46 anos de idade, no dia 28 de fevereiro. Deixou a mãe Maria Aparecida; a esposa Anna Paula de Carvalho; e os irmãos Alessandro, Rodrigo e Fernanda. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Roberto Betencor Lopes, aos 78 anos de idade, no dia 2 de março. Deixou a esposa Conceição Aparecida Pedi Lopes; as filhas Silvana e Márcia; os genros Luigi e Maurício; e o neto João Vitor. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Robson Santos Cipollini, aos 53 anos de idade, no dia 4 de março. Deixou o pai Benedito; a esposa Cíntia; tios e primos. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Amélia Aguilera Pereira, aos 89 anos de idade, no dia 4 de março. Deixou os filhos Zander, Maike, Cristina, Rinaldo e Toni; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

