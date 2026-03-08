Sebrae Móvel realiza atendimentos a empreendedores

Unidade itinerante esteve na Praça da Matriz na última quarta-feira e auxiliou principalmente na entrega da Declaração Anual do MEI

A unidade do Sebrae Móvel esteve em Vargem Grande do Sul na última quarta-feira, dia 4, oferecendo orientação gratuita a empreendedores e microempreendedores individuais (MEIs). O atendimento foi realizado na Praça da Matriz, das 9h às 17h, com foco principal no suporte para a entrega da Declaração Anual do MEI.

Durante a ação, as agentes de atendimento Tamirys Kellen Dotta e Lara Merlin realizaram 40 atendimentos formais dentro da unidade móvel. A maior parte das demandas foi relacionada à regularização de microempreendedores, especialmente à entrega da declaração anual obrigatória.

Além disso, os empreendedores que passaram pelo local puderam tirar dúvidas sobre gestão de negócios, regularização de empresas e também realizar a emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Pessoas que ainda atuam na informalidade também procuraram o serviço para buscar orientações sobre como se formalizar como microempreendedor individual.

Paralelamente ao atendimento realizado na praça, o Sebrae também manteve sua agenda de serviços na unidade do Poupatempo do município, ampliando o alcance do atendimento e garantindo suporte a um número maior de empreendedores.

A coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Kátia Regina Santiago Pereira, destacou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande a importância da iniciativa para o fortalecimento dos pequenos negócios no município. “A ação foi muito produtiva, pois conseguimos atender diversos empreendedores que precisavam regularizar sua situação e também orientar aqueles que estão começando ou pretendem formalizar seus negócios”, afirmou.

Segundo ela, a presença da unidade móvel facilita o acesso aos serviços. “Trazer o Sebrae Móvel para a cidade é uma forma de aproximar os empreendedores das orientações e serviços que muitas vezes fazem toda a diferença para o crescimento de um pequeno negócio”, ressaltou Kátia.

A visita do Sebrae Móvel faz parte de uma estratégia de levar atendimento direto às cidades, oferecendo orientação, informação e apoio aos empreendedores locais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e para a formalização de novos negócios.