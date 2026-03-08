Jovem promessa do futebol de Itobi assina com o Maringá FC

O jovem jogador Luís Otávio Paulino de Castro, natural de Itobi, firmou contrato com o Maringá FC para integrar as categorias de base do clube paranaense. O vínculo do atleta com a equipe vai até 2029. Antes de chegar ao novo clube, Luís Otávio passou três anos e meio em Curitiba (PR), onde atuou pelo Trieste FC, equipe da capital paranaense que mantém parcerias e relacionamento com diversos clubes do futebol brasileiro. O atleta foi inicialmente observado em uma avaliação realizada em São José do Rio Pardo.

Durante o período em Curitiba, o jogador participou de avaliações promovidas pelo Trieste FC em clubes como Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Athletico Paranaense, Coritiba e Cascavel.

Em 2025, aos 13 anos de idade, Luís Otávio passou a atuar na categoria sub-17 do Trieste FC, onde se destacou pela versatilidade em campo. Embora seja volante de origem, o atleta também atuou como lateral-direito, lateral-esquerdo, meia e zagueiro, desempenhando diferentes funções na equipe.

O desempenho e a versatilidade chamou a atenção do Maringá FC, que o incorporou à categoria sub-15 no final de 2025. Logo após chegar ao clube, o jogador já participou de um torneio com a equipe paranaense.

Após passar o período de férias em Itobi, Luís Otávio se reapresentou ao clube no fim de janeiro de 2026. No final de fevereiro, iniciou a disputa do Campeonato Paranaense Sub-15 com a equipe. Atualmente, o atleta reside no alojamento do clube em Maringá, onde concilia os estudos, realizados no período da manhã, com os treinamentos, no período da tarde.

Filho de Vítor Luís Bertoni de Castro e Tatieli Elisa Paulino, Luís Otávio tem dois irmãos, Pedro Henrique Paulino de Castro e Maria Fernanda Paulino de Castro. O jovem atleta afirma estar satisfeito com a oportunidade de seguir na carreira esportiva e representar sua cidade natal, Itobi, e o bairro União, onde nasceu e cresceu.