Prefeito de Grama apresentou demandas a vice-governador

O prefeito de São Sebastião da Grama, José Francisco Martha, o Zé da Doca, esteve em Vargem Grande do Sul, na última terça-feira, dia 3 de março, onde participou de um encontro com o governador de São Paulo em exercício, Felício Ramuth (PSD).

Na ocasião, Zé da Doca apresentou demandas do município ao vice-governador. “Reforçando o compromisso da administração com a busca de recursos e melhorias para a população. O encontro foi uma oportunidade estratégica para dialogar sobre investimentos e parcerias que contribuam para o desenvolvimento da cidade”, enfatizou a prefeitura de Grama.