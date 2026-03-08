Paratletas de Casa Branca se destacam na Copa São Paulo

A equipe paradesportiva de atletismo da Prefeitura de Casa Branca participou da 1ª Etapa da Copa São Paulo de Atletismo, promovida pela Federação Paulista de Desporto para Cegos (FPDC), no dia 21 de fevereiro.

A competição foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, reunindo importantes equipes do paradesporto nacional. Os atletas casabranquenses competiram em diversas provas do atletismo para pessoas com deficiência, como corrida, lançamento de dardo, lançamento de disco, arremesso de peso e salto em distância.

A equipe de Casa Branca teve excelente desempenho, conquistando várias medalhas e importantes marcas durante a competição.