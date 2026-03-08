PAT inicia março com diversas vagas de emprego em Vargem e região

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que atende no Poupatempo de Vargem Grande do Sul, está com diversas oportunidades de emprego abertas nesta primeira semana de março para candidatos do município e também de cidades da região.

As vagas contemplam Vargem Grande do Sul, Casa Branca, São José do Rio Pardo e Porto Ferreira, com funções que exigem desde ensino fundamental até ensino superior, além de oportunidades com ou sem experiência.

Vagas disponíveis

Em Vargem Grande do Sul, há oportunidades para auxiliar de limpeza (2 vagas), com exigência de experiência e disponibilidade para trabalhar em turnos; empregada doméstica (1 vaga), com salário de R$ 1.850,00, experiência comprovada e CNH considerada diferencial; porteiro (1 vaga), também com experiência e trabalho em turnos; e trabalhador volante da agricultura (15 vagas), que não exige experiência, apenas ensino fundamental.

Para São José do Rio Pardo, estão disponíveis 20 vagas para auxiliar de linha de produção, que não exigem experiência e requerem ensino fundamental.

Na cidade de Porto Ferreira, o PAT oferece 4 vagas para mecânico automotivo, com exigência de ensino médio, CNH categoria C e experiência, sendo desejável conhecimento em manutenção de colhedoras. Também há 2 vagas para eletricista automotivo, que exigem ensino médio, experiência na área e disponibilidade para trabalho em turnos, além de 2 vagas para soldador/caldeireiro, destinadas a profissionais com experiência em solda MIG/MAG e eletrodo, além de atuação em atividades de caldeiraria.

Já em Casa Branca, há 1 vaga para analista de custos, destinada a candidatos com ensino superior em Administração ou áreas correlatas e experiência na área, e 1 vaga para eletricista industrial, para profissionais com experiência em montagem, manutenção e instalações de máquinas industriais.

Salários e informações

A maior parte das vagas possui salário a combinar, variando conforme a função e a experiência do candidato. Algumas oportunidades também podem exigir disponibilidade para trabalho em turnos ou treinamento em outras cidades.

Como se candidatar

Os interessados devem procurar o PAT, que funciona no Poupatempo de Vargem Grande do Sul, levando documentos pessoais e currículo atualizado para obter mais informações e encaminhamento às entrevistas. O PAT fica à rua Coronel Lúcio, 1.000, Centro, no Poupatempo de Vargem Grande do Sul.