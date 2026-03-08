Vice-governador anuncia entrega de vicinal até dezembro

Governador em exercício esteve em Vargem Grande do Sul na terça-feira, 3 de março, para acompanhar pavimentação da Estrada VGS-004 e visitar obra de creche municipal

O governador em exercício do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), esteve em Vargem Grande do Sul na última terça-feira, dia 3 de março, para cumprir agenda oficial e acompanhar de perto obras em andamento no município. A reportagem da Gazeta de Vargem Grande acompanhou a visita.

A primeira parada foi na pavimentação da Estrada Vicinal VGS-004 x CBR-281, que liga o município ao distrito de Lagoa Branca, em Casa Branca. A intervenção integra o programa São Paulo Pra Toda Obra e recebe investimento de R$ 31 milhões para pavimentação de 15,63 quilômetros de extensão.

Iniciada em 25 de abril de 2025, a obra está próxima de 50% de execução e já gerou cerca de 110 empregos diretos e indiretos. Os serviços incluem terraplenagem, preparação do subleito, implantação de sistema de drenagem, pavimentação asfáltica e melhorias voltadas à segurança viária.

Durante a vistoria, Felicio Ramuth destacou o impacto regional da obra. “Esse asfalto, além de ajudar os pequenos e grandes produtores da região, vai também facilitar a vida dos moradores tanto de Casa Branca quanto de Vargem Grande do Sul”, afirmou. Segundo ele, a previsão é de que a vicinal seja concluída e entregue até dezembro de 2026.

A pavimentação da estrada deve beneficiar aproximadamente 78 mil moradores da região, com redução no tempo de deslocamento, diminuição dos custos operacionais dos veículos e mais segurança para quem utiliza a via diariamente.

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) afirmou que a obra atende a uma reivindicação antiga da população. “A pavimentação da Estrada Vargem/Lagoa Branca é um pedido antigo da nossa população, que agora começa a se tornar realidade. A obra traz mais segurança no trânsito, melhora o escoamento da produção agrícola e fortalece o desenvolvimento regional”, declarou.

Celso também agradeceu o apoio do governador Tarcísio de Freitas, destacando a parceria com o Governo do Estado. O deputado estadual Barros Munhoz também acompanhou a visita, que reuniu ainda o subsecretário da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), Denis Gerage Amorim, e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), Sergio Codello.

Felicio também esteve na creche Fábia Ferrari Cachola que terá capacidade para 120 crianças

Na sequência, o governador em exercício visitou a obra da creche municipal no Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho, a Cohab VI, localizada na Avenida Ney Fernandes Bolonha, nº 340. De acordo com Felicio Ramuth, a unidade deve ser entregue em aproximadamente seis meses e terá capacidade para atender aproximadamente 120 crianças.

A creche receberá o nome da professora e ex-diretora municipal de Educação, Fábia Ferrari Cachola, conforme o decreto nº 6.207, de 28 de novembro de 2024, assinado pelo ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes.

Segundo consta na placa afixada no local, o investimento total é de R$ 3.979.750,00, recurso oriundo da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), vinculada à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

A Gazeta de Vargem Grande também conversou com o pai de Fábia, que esteve presente na tarde da visita. Emocionado, ele falou sobre a homenagem. “Pra mim é muito emocionante saber que a creche vai receber o nome dela. Embora eu ache que ela não merecia partir tão cedo, a gente respeita as vontades daquele lá de cima (Deus). Eu creio que ela está muito feliz. A vida dela era a escola, ela amava as crianças, e ela deve estar vibrando por tudo isso”, afirmou.

O prefeito Celso Ribeiro afirmou que, com a nova unidade em funcionamento, o município deverá zerar a fila de espera por vagas. “Com a creche Fábia Ferrari Cachola vamos zerar o número de espera por vagas na cidade”, disse. O vice-prefeito Guilherme Nicolau ressaltou a importância da presença do governador. “A visita é de extrema importância, afinal ele acompanha de perto onde está sendo investido todo o dinheiro vindo do Governo do Estado”, afirmou.

Com 894 m² de área construída, a nova creche contará com 37 ambientes, entre eles sete salas de atividades, berçário para repouso, fraldário, lactário, refeitório, solário, além de pátios coberto e descoberto. O espaço foi planejado para oferecer condições adequadas ao desenvolvimento na primeira infância e ampliar a oferta de educação infantil no município.