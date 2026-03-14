Bão Di Goli vence em Aguaí

O time vargengrandense de futsal Bão Di Goli estreia com vitória na primeira divisão da 2ª Taça do Interior de Futsal de Aguaí. Em partida disputada na última segunda-feira, dia 9, a equipe que disputa o torneio em parceria com a equipe de Lagoa Branca, venceu o Red Bull Riviera por 4 a 3.

Os gols do Bão Di Goli/Lagoa Branca foram marcados por David (2 gols), Maurício e Chechel. De acordo com Rodrigo Linos, treinador da equipe, a partida disputada no Ginásio de Esportes Aparecido Jarbas Sbrice, o Jaburuzão, em Aguaí, foi em alto nível. “Foi uma grande estreia, em um jogo cheio de emoção. Além dos gols de David, Maurício e Chechel, tivemos uma bela atuação do nosso goleiro Erik”, avaliou.

Ele parabenizou o time, que conseguiu buscar a vitória, mesmo em situação bastante difícil. “Parabéns a equipe como um todo que manteve a calma e organização mesmo estando três vezes atrás do placar e conseguiu buscar e sair com a vitória”, afirmou. Jogaram pelo Bão Di Goli/Lagoa Branca os atletas Erik, Vitor Barga, Maurício Paschoal, Gi, Weslei, David, Paulinho, Josué, Lukinha, Duzão, Mateus, Luti, Preguinho e Chechel.