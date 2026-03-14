Raio/DEL Vargem estreia na Liga Paulista de Futsal

A equipe Raio/Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul terá uma semana bastante intensa dentro das diversas competições que estão disputando simultaneamente.

Pela Liga Campineira, na noite de quinta-feira, 12 de março, a equipe Sub 18 jogou contra o Colégio Rodin, de Indaiatuba. A partida foi disputada no Centro Educacional Esportivo José Cortez.

Já neste sábado, dia 14, o time Sub 21, enfrenta o Reio PM São João da Boa Vista, no CIC, em São João da Boa Vista, a partir das 16h.

Próximos jogos

Nesta segunda-feira, dia 16, pela Liga Campineira de Futsal, às 20h, a equipe Sub 16 joga contra o Se Liga no Passe, de Jundiaí. Na sequência, às 21h, o time Sub 18 vai enfrentar a equipe jundiaiense. Os dois jogos serão realizados no CEE José Cortez.

Já na quarta-feira, dia 18, também pela Liga Campineira, o time Sub 16 vai a Paulínia, onde enfrenta o time da casa, no Ginásio Poli Esportivo João Aranha, em partida marcada para as 20h30.

No dia 20 de março, sexta-feira, a equipe Sub 20/21, recebe no CEE José Cortez a equipe de Lençóis Paulista, em jogo válido pelo campeonato da Liga Paulista de Futsal, às 20h.

Dentro do torneio da Liga Riopardense de Futsal, a equipe Sub 18 joga às 10h40 contra a equipe do Departamento de Esportes de Divinolândia, no Ginásio Municipal de Esportes Zé da Júlia, em Divinolândia. Em seguida, às 11h20, o time Sub 16 do Raio/DEL enfrentará a equipe divinolandense.

As equipes de Vargem são capitaneadas pela comissão técnica composta por Robson Linos, Fábio Fontão, Rogério Linos, Diego Muniz, Claiton Melo e Leonardo Oliveira (Léo).