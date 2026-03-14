Rio Pardo Rodeio Fest 2026 terá shows nacionais e pista gratuita

Entre os dias 8 e 16 de maio, São José do Rio Pardo recebe o Rio Pardo Rodeio Fest 2026, evento que promete movimentar a cidade com grandes shows, competições de rodeio e diversas atrações para o público.

A festa será realizada pela MP Promoções, com apoio da Prefeitura, e terá investimento 100% da iniciativa privada, com expectativa de fortalecer o turismo e impulsionar a economia local, conforme destacaram os organizadores.

Além das tradicionais competições de montaria em touros e cavalos pela Liga Nacional de Rodeios, o evento contará com praça de alimentação e estrutura preparada para receber o público com conforto e segurança. Uma das novidades desta edição é que o setor pista terá entrada gratuita em todos os dias do evento, ampliando o acesso da população.

Shows

A programação de shows já confirmada conta com Simone Mendes e Bruno Martini na abertura, no dia 8 de maio, uma sexta-feira. No dia 9, Natanzinho Lima e Open Farra. Na semana seguinte, sexta-feira, dia 15 de maio, o show é da dupla Bruno & Marrone e no dia 16, Ana Castela e mais atração surpresa.

Outras informações e venda de ingressos podem ser obtidas pelo site www.riopardorodeiofest.com.br. A organização também informou que em breve divulgará detalhes sobre a retirada dos ingressos gratuitos para o setor pista.