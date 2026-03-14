Gustavo Tabet participará de torneio na Alemanha

Durante os dias 19 a 25 de março, o judoca vargengrandense Gustavo Tabet estará em Bremen, na Alemanha, disputando o International Masters de Bremen, evento destinado à categoria cadete, que engloba atletas de 18 a 21 anos. Na cidade alemã ele ainda irá participar do Training Camp, de três dias de duração.

Ao todo, mais de 750 atletas de 27 países irão competir no evento, que será realizado no Congress Centre Bremen. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Gustavo falou sobre sua jornada para a competição. “A partir de 2023, quando passei a ser orientado pelo sensei Elton Fiebig, a minha percepção acerca do judô mudou totalmente. Comecei a entender o que era o esporte de alto rendimento de verdade, e então participo de competições que visam meu crescimento no esporte”, afirmou.

A nova abordagem trouxe resultados, como a Seleção Brasileira de Judô e a oportunidade de competir e participar deste treinamento na Alemanha. “O sonho de representar o país é antigo, e hoje ele se torna realidade pela terceira vez, dessa vez com a seleção brasileira de base com a oportunidade de este ano competir em três diferentes países: Alemanha, República Tcheca e Áustria”, contou o atleta.

Gustavo agradeceu a torcida e o apoio que tem recebido. “Essa vaga na seleção é fruto de muito esforço e superação, mas tudo isso não seria possível sem o apoio diário da minha família, do sensei Elton, sensei André, dos meus parceiros de treino e meus patrocinadores”, disse, agradecendo também o diretor de Esportes de Vargem Grande do Sul, André Leone. “Obrigado a todos que me apoiaram de alguma forma para que esse sonho se tornasse realidade”, agradeceu.