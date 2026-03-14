Pedro Rosseto inicia 2026 com bons resultados

O piloto de motociclismo vargengrandense Pedro Rosseto começou a temporada 2026 com resultados bastante positivos. No último final de semana ele esteve em Itajaí (SC), onde disputou prova do Campeonato Brasileiro de Enduro organizada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). O evento foi realizado entre os dias 6 e 8 de março no Parque Municipal do Agricultor Gilmar Graff, na cidade catarinense.

Essa foi a primeira vez que Pedro, de apenas 10 anos, disputou a modalidade e logo na primeira etapa ele terminou na quinta colocação pela categoria “Cadete”, que reúne pilotos de 10 a 12 anos de idade. “Pelo nível dos competidores e pelo desafio da idade, consideramos um excelente resultado para sua estreia”, avaliou sua família.

Fotos: Arquivo Pessoal

Novidade

Uma grande novidade de Pedro para 2026 é que neste ano ele fará parte de uma equipe oficial, a LMT MotoSports, fechando parcerias com importantes marcas do mundo Off Road. Segundo seus pais, a equipe conta com diversos pilotos selecionados de todo Brasil e tem parceria especial com a Honda Racing Brasil. “Ele está muito feliz pelo convite de fazer parte de uma equipe oficial e com todo apoio que está recebendo de todos, em especial do chefe de equipe Felipe Limonta e de todos os seus patrocinadores”, comentaram.

Pedro também foi convidado novamente para participar do ArenaCross, esse ano na categoria 65 cilindradas, que é apontada como uma das mais importantes e tradicionais competições do motociclismo no Brasil. “Dessa forma, 2026 promete para nosso mini-piloto, que continua se dedicando e se divertindo fazendo o que ele mais gosta”, avaliaram seus pais.