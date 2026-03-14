Hwarangdo se destaca na 1ª etapa do Campeonato Paulista

A equipe Hwarangdo, de Vargem Grande do Sul, teve uma participação de destaque na 1ª etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, realizada em Cajati, no interior de São Paulo. Com uma delegação formada por 12 atletas, a equipe conquistou um dos melhores resultados em competições estaduais, somando diversas medalhas de ouro, prata e bronze.

A viagem da delegação teve início às 23h do sábado, quando os atletas saíram de Vargem Grande do Sul rumo a Cajati. A equipe contou com o apoio da Prefeitura Municipal e do Departamento de Esportes e Lazer, que disponibilizaram uma van para o transporte. Após uma viagem durante toda a madrugada, os atletas chegaram ao local da competição por volta das 7h do domingo, enfrentando logo em seguida o tradicional desafio da pesagem, etapa fundamental para quem compete na modalidade de luta.

“Mesmo com o cansaço da viagem e a intensidade da competição, os atletas da equipe Hwarangdo mostraram grande preparo técnico e mental, alcançando resultados expressivos”, destacou mestre Carlos Xavier, responsável pelo grupo.

Resultados

Na modalidade Poomssae, que avalia a execução técnica dos movimentos do Taekwondo, a equipe conquistou importantes medalhas. Aline Milan ganhou a medalha de ouro e Lara Felipe conquistou a medalha de prata.

Já na modalidade Kyorugi (luta), os atletas também tiveram um desempenho de destaque. As medalhas de ouro foram conquistadas por Thaís Casimiro, Manuela Bedin, Neitan Milan, Nicolas Milan, João Toth Baia e Emanuel Longo. Conquistaram medalhas de prata Daniele Milan, Diogo Mariano e Maria Fernanda Rui. O atleta Nouan Milan ganhou a medalha de bronze no torneio.

Desempenho

Segundo a comissão técnica, este foi um dos melhores desempenhos da equipe em etapas do Campeonato Paulista, principalmente considerando o número de classificações conquistadas.

Além do bom desempenho individual, os resultados têm um peso importante na temporada.

Segundo Carlos Xavier, os atletas campeões desta etapa já garantiram classificação direta para a final do circuito, o tradicional Grand Slam Paulista. Já os atletas que conquistaram prata e bronze ainda disputarão outras etapas do campeonato na tentativa de alcançar o título e garantir vaga na final.

Durante a competição, a equipe contou com o trabalho das técnicas professora Maria Eduarda Piovan e professora Thaís Casemiro Fernando, que acompanharam os atletas durante toda a jornada.

A delegação também teve como responsáveis e delegados da equipe Fernando Bertoloto Xavier e Carlos Augusto Milan, que auxiliaram na organização, logística e suporte aos atletas durante o evento.

Fotos: Hwarangdo

Temporada intensa

A equipe Hwarangdo vive um momento de crescimento e bons resultados. Na semana anterior, as atletas Daniele Milan e Manuela Bedin estiveram no Rio de Janeiro disputando a Seletiva aberta para o Grand Slam nacional, evento que reúne alguns dos melhores atletas do país.

A agenda segue intensa. No sábado, os atletas participarão de um intercâmbio técnico em Salto, atividade voltada ao aprimoramento técnico e troca de experiências entre equipes. Já em abril, o grupo volta às competições oficiais na 3ª etapa do Campeonato Paulista, que será realizada em Franca.

A equipe Hwarangdo agradeceu à Prefeitura Municipal e ao Departamento de Esportes de Vargem Grande do Sul, pelo apoio com o transporte, fundamental para viabilizar a participação dos atletas na competição. O agradecimento também se estende aos patrocinadores individuais dos atletas, à Escola de Artes Marciais Mestre Carlos Xavier, aos familiares e a todos que de alguma forma contribuíram para que a equipe pudesse representar a cidade com dedicação, disciplina e espírito esportivo. “Os resultados conquistados reforçam o trabalho sério desenvolvido pela equipe e mostram que Vargem Grande do Sul segue bem representada no cenário do Taekwondo paulista”, avaliou Carlos Xavier.