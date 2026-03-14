Homem que mantinha 21 aves em cativeiro leva multa

Um morador de Casa Branca foi multado em R$ 55,9 mil após ser flagrado com 21 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro. A ação foi realizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) depois de uma denúncia de caça, na terça-feira, dia 10.

Entre as espécies apreendidas estavam dois cardeais-do-nordeste, quatro coleirinhas, quatro trinca-ferro, três azulões, cinco canários-da-terra, uma graúna, um curió e um bicudo. A equipe também localizou 18 gaiolas e uma armadilha do tipo alçapão armada, usada para capturar aves. Além disso, os policiais constataram indícios de maus-tratos em 13 dos animais.

Diante das irregularidades, foram emitidos autos de infração ambiental, no valor total de R$ 55,9 mil em multas. As aves foram apreendidas e encaminhadas para a Associação Mata Ciliar, e aquelas que estavam em condições de sobrevivência foram reintroduzidas no habitat natural.