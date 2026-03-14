Procurado por homicídio foi preso em Vargem

A Polícia Militar capturou um procurado pela Justiça por homicídio em Vargem Grande do Sul, na noite de 6 de março no Conjunto Habitacional (Cohab) V.

Os policiais militares estavam de posse de um mandado de prisão relacionado ao crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. Após diligências na região, a equipe conseguiu localizar o indivíduo procurado.

Após ser cientificado da ordem judicial, que determinava o cumprimento de pena em regime fechado, o capturado foi encaminhado para atendimento médico no Posto de Pronto Atendimento e depois, conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.