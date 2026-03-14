Treinadores do Raio/DEL Vargem participam de curso

O curso Capacitação Técnica para Treinador de Futsal chancelado pela Associação Brasileira de Ligas de Futsal (ABLF) e Liga Paulista de Futsal (LPF) foi realizado entre os dias 7 e 8 de março, na sede da Liga. Durante a formação, os participantes tiveram oportunidade de se atualizar a respeito de técnicas, táticas de jogos, área física, psicologia, todos voltados ao treinamento profissional e formação de atletas de base.

“O que traz ainda mais força para o nosso grupo alcançar os objetivos a curto e também a médio e longo prazo, que é de fato o grande objetivo da equipe Raio Esporte Clube, além de trabalhar com profissionais bem preparados e mesclar a experiência de alguns com a juventude de outros tanto dentro como fora da quadra”, avaliou o presidente da equipe, Alexandre Linos.

O dirigente reforçou ainda que a capacitação é mais um passo rumo à profissionalização da equipe. “Com esse curso, hoje pela primeira vez, temos uma equipe com 100% de sua comissão técnica profissional”, destacou Alexandre. Participaram da formação os treinadores Robson Linos (Binho), Fábio Fontão, Diego Muniz, Claiton Melo e Leonardo Oliveira (Léo).