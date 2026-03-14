Copa dos Campeões teve 14 gols em 3 jogos

Quem foi ao Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, assistir as partidas do último domingo pela Copa dos Campeões Regionais 2026 Juninho Charelli, foi premiado por disputas bem movimentadas e cheias de gols. Nos três jogos realizados no dia 8, foram marcados um total de 14 gols.

Um dos mais tradicionais torneios de futebol amador da região a Copa dos Campeões é disputada em Vargem Grande do Sul, e está em sua 12ª edição. A organização é de Marquinhos Moraes, da A.A Vargeana F.C, à frente da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da Prefeitura e do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

Partidas

Às 10h15, Guarani Curitiba, de Poços de Caldas, enfrentou a AA Ponte Preta, de São José do Rio Pardo em um empate com 8 gols. Marcaram pelo Guarani os jogadores Felipe, Rubens, Tiago e Guilherme. Já os gols da ponte Preta foram de Carlos Eduardo (2 gols), Daniel e Jonathan.

O clássico de Vargem Grande do Sul, terminou na vitória da AA Vargeana sobre o Cohab FC por 3 a 0. Os gols da Vargeana foram marcados por Gustavo, Kildrey e Luís Fernando.

O último jogo do domingo foi o confronto entre o Máfia Leste, de Santa Cruz das Palmeiras e o Sete de Setembro, de Caconde. O Sete de Setembro venceu por 3 a 0, com dois gols de Daniel Simões e um de João Santos.

Jogos deste domingo

Neste domingo, dia 15, estão previstas duas partidas pela manhã. A Ponte Preta vai enfrentar o Camisa 10 às 8h15 e às 10h15, o Boa Esperança encara o Vasco.

Times participantes

A edição 2026 reúne equipes de várias cidades da região: A.A Vargeana e Cohab FC (Vargem Grande do Sul), Rio Negro (Casa Branca), Guarani Curitiba FC (Poços de Caldas-MG), 7 de Setembro (Caconde), Camisa 10 (Tambaú), Máfia Leste (Santa Cruz das Palmeiras), Boa Esperança FC (São Sebastião da Grama), Vasco FC e Ponte Preta (ambos de São José do Rio Pardo).