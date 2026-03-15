Oficina aborda a transformação dos monstros no cinema

Estão abertas gratuitamente as inscrições para a oficina “A transformação dos monstros no cinema: Das criaturas clássicas ao horror humano”, promovido pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Cultura e Turismo.

A atividade será realizada nesta segunda-feira, dia 16, às 18h, na Casa da Cultura, à Rua Major Corrêa, 505, no Centro. A participação é voltada para pessoas a partir de 16 anos.

Durante a oficina, o público poderá conhecer a evolução da figura do vampiro no cinema, observando como o personagem passou de uma criatura grotesca nas produções mais antigas para um ser sedutor, elegante e simbólico nas obras mais recentes, refletindo temas como juventude, desejo e empatia.

A oficina será ministrada por Carlos Primati, pesquisador de cinema fantástico, crítico, editor, tradutor e professor de cursos livres. Ele também colaborou com a exposição sobre Alfred Hitchcock no Museu da Imagem e do Som de São Paulo e integra a equipe de oficineiros do programa Pontos MIS.

Os participantes ainda terão a oportunidade de visitar a exposição “Cartazes Terror no Cinema”, em exibição no Departamento de Cultura e Turismo. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3643-2755.