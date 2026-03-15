Faleceu Ângelo Mortais

Faleceu no domingo, dia 8 de março, em Vargem Grande do Sul, Ângelo Mortais, aos 78 anos de idade.

Ângelo era funcionário público municipal aposentado, sendo responsável por contribuir com a realização de importantes obras na gestão do prefeito Celso Ribeiro, que lhe depositava grande confiança. “Pessoa exemplar, de caráter e trabalhadora”, assim se referiu o atual prefeito sobre Ângelo, a quem considerava como amigo e com ele trabalhou nas suas duas primeiras administrações.

Ângelo residia no Centro; deixou os filhos Ângelo, Rodrigo e Alessandra; genro e nora. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério da Saudade.