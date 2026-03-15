Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu a conhecida benzedeira Maria Aparecida Gomes de Souza Silva, a dona Cida Lindolfo, no dia 6 de março, doze dias após seu aniversário de 99 anos de idade. Dona Cida residia no Jardim São Lucas; era viúva de Antônio Lindolfo; deixou os filhos Antônio Filho, Maria Tereza, José Luís, Maria Catarina, João, Francisco, Marisa e Izabel; era mãe também de Benedito e José Donizete – já falecidos. Deixa ainda netos, bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Neusa Aparecida de Freitas Andrade, aos 70 anos de idade, no dia 8 de março. Residia no residencial Verona; deixou a mãe Deomar Benaglia; o marido Gilmar Pedro Teixeira; os filhos Juliana e Fábio; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Osório da Fonseca, conhecido por Zé Cordeiro, aos 82 anos de idade, no dia 11 de março. Residia no Sítio São José; deixou a esposa Maria Aparecida Biscaro da Fonseca; o filho Lacordere; o neto Gabriel; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Izabel da Silva, aos 72 anos de idade, no dia 11 de março. Residia no Jardim Paraíso I; deixou o marido Jamiro; os filhos Natanael, Jackson e Sônia; as noras Lídia e Simone; e os netos Pryscila, Nathan, Júnior, Mateus e Daniel. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

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