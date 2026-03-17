Editorial: Boas notícias para a habitação

Boas notícias para a habitação

Não é por acaso que toda vez que é divulgado alguma ação com relação à construção de moradias populares em Vargem Grande do Sul, o assunto toma conta dos fóruns de discussão sobre a cidade. Embora não tenha divulgado números recentes, a prefeitura reconhece que o déficit habitacional na cidade é alto e realizar o sonho da casa própria tem sido algo cada vez mais difícil para a população.

Em junho do ano passado, quando o prefeito Celso Ribeiro assinou a lei para destinar uma área próximo ao Jardim Canaã para a construção de moradias, na justificativa do documento ele destacou que a defasagem é alta.

“A construção dessas unidades habitacionais é de fundamental importância para a cidade, tendo em vista o expressivo déficit habitacional local e a crescente demanda por moradias dignas e adequadas para a população de baixa renda. Diversas famílias vivem atualmente em situações de vulnerabilidade, muitas vezes em moradias precárias e sem acesso adequado aos serviços públicos essenciais, como saneamento básico, energia elétrica e segurança”, justificou o prefeito.

Já nesta semana, a abertura de processo para a seleção e classificação de empresas para que a Caixa Econômica Federal faça a contratação para dar sequência ao empreendimento destinado ao Programa Minha Casa Minha Vida é ainda o começo de um processo longo, mas ainda assim é um avanço. Afinal, a última ação de moradias populares da cidade foi a construção do Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho, a Cohab VI, que foi inaugurada em dezembro de 2014.

Outra notícia positiva veio após a reunião do prefeito com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcelo Branco, realizada nesta semana, em São Paulo. O projeto da construção de 178 unidades habitacionais em parceria com o governo do Estado também avançou, o que renova as esperanças de muita gente que vive pagando aluguel em Vargem Grande do Sul.

A meta do Executivo é a construção de 318 unidades habitacionais na cidade. Muito aquém do que o município precisa, mas ainda assim, algo que quando concretizado, será fundamental para transformar a vida de mais de 300 famílias vargengrandenses.