Gente e Fatos

Sempre muito elegante, Vig Cossi completou seus 91 anos de idade, na segunda-feira, dia 9, quando recebeu todo carinho que merece dos filhos Izildinha, Lúcio, Paulo, Mônica e Luís Francisco, de seus netos, bisnetos e demais familiares
Sandra comemorou 77 anos
A comemoração dos 77 anos de Sandra Cortezi, aconteceu no sábado, dia 7, quando recebeu os parabéns da filha Jéssica, do genro Vinícius, do neto Pedro, demais familiares e amigos
Richard Calixto comemorou 40 anos
Foi muito emocionante a comemoração dos 40 anos de Richard Calixto, que ganhou uma festa com o tema do Palmeiras, seu time do coração, realizada no dia 28 último, no Espaço Varanda. Os pais Cláudia e Calixto, recepcionaram seus familiares e amigos que fizeram questão de dar um abraço no aniversariante, assim como as irmãs Tatiane e Letícia, o cunhado Mateus e a sobrinha Luiza. Os detalhes da festa e a felicidade do aniversariante contagiaram os convidados, tornando a noite muito especial
Seguro de automóvelO que é importante saber sobre as coberturasO seguro de automóvel é uma ferramenta importante para proteger um dos bens mais utilizados no dia a dia e garantir mais tranquilidade diante de imprevistos. Ainda assim, muitas pessoas...
Vig Cossi completou 91 anosSempre muito elegante, Vig Cossi completou seus 91 anos de idade, na segunda-feira, dia 9, quando recebeu todo carinho que merece dos filhos Izildinha, Lúcio, Paulo, Mônica e Luís Francisco, de seus netos, bisnetos e...
Boas notícias para a habitação
Não é por acaso que toda vez que é divulgado alguma ação com relação à construção de moradias populares em Vargem Grande do Sul, o assunto toma conta dos fóruns de discussão sobre a cidade....
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