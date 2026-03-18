Gente e Fatos

Vig Cossi completou 91 anos

Sempre muito elegante, Vig Cossi completou seus 91 anos de idade, na segunda-feira, dia 9, quando recebeu todo carinho que merece dos filhos Izildinha, Lúcio, Paulo, Mônica e Luís Francisco, de seus netos, bisnetos e demais familiares

Sandra comemorou 77 anos

A comemoração dos 77 anos de Sandra Cortezi, aconteceu no sábado, dia 7, quando recebeu os parabéns da filha Jéssica, do genro Vinícius, do neto Pedro, demais familiares e amigos

Richard Calixto comemorou 40 anos

Foi muito emocionante a comemoração dos 40 anos de Richard Calixto, que ganhou uma festa com o tema do Palmeiras, seu time do coração, realizada no dia 28 último, no Espaço Varanda. Os pais Cláudia e Calixto, recepcionaram seus familiares e amigos que fizeram questão de dar um abraço no aniversariante, assim como as irmãs Tatiane e Letícia, o cunhado Mateus e a sobrinha Luiza. Os detalhes da festa e a felicidade do aniversariante contagiaram os convidados, tornando a noite muito especial