Seguro de automóvel

O que é importante saber sobre as coberturas

O seguro de automóvel é uma ferramenta importante para proteger um dos bens mais utilizados no dia a dia e garantir mais tranquilidade diante de imprevistos. Ainda assim, muitas pessoas têm dúvidas sobre como funcionam as coberturas e em quais situações a proteção pode ou não ser acionada.

Algumas regras existem justamente para manter o equilíbrio do sistema de seguros e garantir que ele funcione de forma justa para todos os segurados.

Situações que podem comprometer a cobertura

Entre os pontos importantes está a condução do veículo sob efeito de álcool ou drogas. Nesses casos, se for comprovado que o motorista estava alcoolizado no momento do acidente, a seguradora pode negar a indenização, já que a situação aumenta significativamente o risco de acidentes.

Outro ponto relevante é a habilitação do motorista. Caso o veículo esteja sendo conduzido por alguém sem carteira de habilitação válida ou com a CNH suspensa, também pode haver perda do direito à cobertura.

A utilização do veículo de forma diferente da informada na contratação do seguro também merece atenção. Um carro contratado para uso particular, por exemplo, pode ter condições diferentes se passar a ser utilizado para atividades comerciais ou transporte de passageiros.

Coberturas e assistências que muita gente não conhece

Por outro lado, muitas pessoas desconhecem que o seguro de automóvel costuma oferecer diversos serviços de assistência que podem ajudar no dia a dia. Entre eles estão guincho em caso de pane ou acidente, troca de pneus, e até serviço de chaveiro, dependendo das condições da apólice contratada.

Dependendo da cobertura escolhida, o segurado também pode contar com benefícios como carro reserva durante o período de reparo do veículo, trazendo mais praticidade em momentos de imprevisto.

A importância da orientação especializada

Por isso, conhecer bem as coberturas e condições do seguro é fundamental para evitar dúvidas e garantir que o segurado esteja sempre bem protegido.

A orientação de um corretor de seguros faz toda a diferença nesse processo. Na Aporé Corretora de Seguros, o trabalho é justamente auxiliar o cliente a compreender sua apólice e escolher a proteção mais adequada para sua realidade, garantindo mais segurança e tranquilidade no dia a dia.