Feirão AAMA será nesta sexta e sábado

O tradicional Feirão Solidário da AAMA – Associação Amigos dos Animais, será realizado nesta sexta-feira e sábado, na Rua Ema Carminete Guimarães, nº 80, das 9h às 17h, no Jardim São José (próximo ao Posto de Molas Toquini).

O objetivo do bazar é arrecadar fundos para os mais de 300 animais que são atendidos pela AAMA, liderado pela presidente Evania Amélia Coracini.

Em entrevista à Gazeta, Evânia pede para aqueles que puderem fazer doações de roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos para a realização dos bazares que entrem em contato através do telefone (19) 99457-1254.