Mariana Aliende é campeã da Copa São Paulo de Judô

A judoca vargengrandense Mariana Aliende venceu a Copa São Paulo de Judô realizada entre os dias 13 e 15 de março, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A competição realizada pela Federação Paulista de Judô (FPJ) reuniu mais de 2,3 mil atletas da Divisão Especial e na classe Sub-13 Aspirante de todo país. Entre as personalidades que prestigiaram o evento, estava o presidente da Confederação Brasileira de Judô, Paulo Wanderley, além do medalhista de ouro olímpico Rogério Sampaio.

A equipe da Associação Bushido de Judô participou da competição da sexta-feira, dia 13, e do domingo, dia 15. Na sexta feira, a equipe Bushido contou com três atletas da divisão especial, faixas marrons, que enfrentaram judocas de grandes equipes como Pinheiros, Sesi São Paulo e também atletas do Instituto Reação do Rio de Janeiro. De acordo com o sensei Daniel Garcia, dirigente da Bushido, os representantes de Vargem não subiram ao pódio, mas defenderam muito bem o projeto e a cidade.

No domingo dia 15, na classe sub 13, a equipe Bushido levou quatro atletas e a judoca Mariana Aliende, conquistou a medalha de ouro, ganhando as cinco lutas e sagrando-se campeã da Copa São Paulo na categoria pesado até 63 kg.

“Parabéns a todos que participaram desse evento gigantesco do judô e agradecimentos a toda diretoria Bushido, aos pais e mães que nos acompanham sempre, aos nossos parceiros e ao Departamento de Esportes e Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Arigato gozaimashita”. Destacou o sensei Daniel.