Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Itobi

Na madrugada de 19 de março, a Polícia Militar prendeu um indivíduo por tráfico de drogas no bairro Princesa do Rio Verde, em Itobi. Durante patrulhamento pela Rua Fidel Lopes, a equipe policial visualizou um veículo trafegando na contramão de direção.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor empreendeu fuga, iniciando acompanhamento. Durante o trajeto, o suspeito arremessou uma sacola pela janela e, em seguida, abandonou o veículo, fugindo a pé e adentrando uma residência.

Os policiais prosseguiram no acompanhamento e localizaram o indivíduo no interior do imóvel, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Em buscas, foram localizadas porções de maconha e dinheiro em espécie. Na sacola dispensada anteriormente, foram encontrados eppendorfs (pinos) contendo cocaína. Também foi constatado que o abordado não possuía habilitação para conduzir veículo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Casa Branca, onde permaneceu à disposição da Justiça.