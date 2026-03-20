Homem é preso por violência doméstica no Jd. Paulista

Na manhã de domingo, 15 de março, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Paulista, em Vargem Grande do Sul.

A equipe foi acionada via Centro de Operações da PM (Copom) para atendimento de uma discussão entre ex-namorados. No local, a vítima relatou que havia sido ameaçada e agredida pelo ex-companheiro, apresentando aos policiais uma fotografia do suspeito e informando que ele estaria conduzindo uma motocicleta de cor vermelha.

Com apoio da Guarda Civil Municipal, foram realizadas diligências pela região, sendo o suspeito localizado e abordado. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante por ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

As partes foram encaminhadas ao Posto de Pronto Atendimento para exame cautelar e, posteriormente, apresentadas no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo o autor à disposição da Justiça.