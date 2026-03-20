Jovem é pego com cocaína e crack no Dolores

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Jardim Dolores, na manhã de terça-feira, dia 17.

Era por volta das 11h11, quando durante patrulhamento pela Rua Francisco Ribeiro da Costa, a equipe policial abordou um jovem já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico. Na busca pessoal, foram localizadas porções de drogas. Questionado, o adolescente confessou a prática e informou haver mais entorpecentes em sua casa.

No imóvel, os policiais militares localizaram outras porções de drogas, além de um soco inglês e materiais utilizados para embalo. Ao todo, foram apreendidos 15 pinos de cocaína e 17 pedras de crack.

O adolescente foi apreendido, encaminhado para atendimento médico e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde foi ratificada a sua apreensão.