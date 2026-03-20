Procurado pela Justiça é capturado em Vargem

Por volta das 21h30 da terça-feira, dia 17, por volta das 21h33, a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul.

Durante patrulhamento pela Rua Vicente Cipola, a equipe policial, de posse de mandado de prisão, localizou o homem, que foi abordado. Nada de irregular foi encontrado com ele durante a busca pessoal, assim ele foi informado formalmente sobre a ordem judicial existente.

Na sequência, o indivíduo foi encaminhado ao pronto atendimento para exame cautelar e, posteriormente, apresentado no Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão.