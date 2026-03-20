PM prende homem com drogas e simulacro de armas

Durante patrulhamento pela Avenida Vereador José Aleixo, na noite de sábado, 14 de março, equipe da Polícia Militar visualizou um indivíduo conduzindo uma bicicleta que, ao notar a aproximação da viatura, dispensou um objeto ao solo e tentou fugir, sendo rapidamente abordado pela equipe.

Na busca pessoal, foi localizado apenas um aparelho celular, porém o suspeito informou ter dispensado porções de cocaína destinadas à venda. Questionado sobre a existência de drogas em sua residência, relatou que havia maconha e simulacros de arma de fogo no local.

Em diligência na residência indicada, os policiais localizaram porções de entorpecentes, dois simulacros de arma de fogo — sendo um semelhante a pistola e outro a revólver — além de materiais utilizados para acondicionamento de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Após atendimento médico, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo à disposição da Justiça.