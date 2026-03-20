Adolescente é detido por tráfico e posse de arma

Na noite da quarta-feira, dia 18, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo na Vila Esperança, em Vargem Grande do Sul.

Segundo o divulgado pela PM, durante patrulhamento pela Avenida Maquis Ranzani, a equipe visualizou o jovem, que demonstrou atitude suspeita ao notar a presença policial. Na abordagem, foram localizados entorpecentes, materiais para embalo e um aparelho celular.

Aos policiais, o adolescente informou que havia trocado drogas por uma arma de fogo, indicando um terreno próximo onde o armamento estava escondido. No local, os policiais localizaram uma garrucha calibre .22, com munições intactas.

Ele recebeu voz de apreensão e foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para avaliação médica e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido.

Durante a ação, além da arma e munições, os policiais apreenderam 106 eppendorfs (pinos) de cocaína, uma porção de crack, além de 50 pinos e embalagens tipo zip lock vazios.