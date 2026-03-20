Tiros em Via Pública levam à prisão de dupla

Dois homens foram detidos na noite do último sábado, dia 14 de março, por volta das 22h, após efetuarem disparos de arma de fogo em plena via pública, na região central de Vargem Grande do Sul.

Segundo informações levantadas, equipes da Força Tática da Polícia Militar realizavam patrulhamento quando receberam denúncia sobre um veículo VW Golf de cor prata, cujos ocupantes teriam atirado contra dois indivíduos que estavam em uma motocicleta vermelha.

Com base nas características repassadas e em informações já conhecidas pelos policiais, as equipes iniciaram buscas e localizaram o carro no cruzamento da Avenida Teotônio Vilela com a Rua Joaquim Antônio da Silva, no Jardim São José.

Durante a abordagem, nada de irregular foi encontrado com os suspeitos. No entanto, ao vistoriarem o interior do veículo, os policiais encontraram 15 munições calibre .38 já deflagradas.

Ao ser questionado, o condutor admitiu ter realizado os disparos pouco antes da abordagem e revelou que a arma havia sido escondida no quintal da residência do passageiro, na Rua Pitangueiras, na Vila Santana. Os policiais foram até o endereço indicado e conseguiram localizar a arma de fogo no local informado.

Diante da situação, os dois homens receberam voz de prisão. Eles foram levados para a UPA de São João da Boa Vista para exames de praxe e, posteriormente, apresentados no Plantão Policial.

A autoridade policial de plantão confirmou a prisão pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e disparo em via pública. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.