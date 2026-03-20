Neste sábado tem Feira Nordestina

Com o objetivo de valorizar a cultura, a música e a culinária típica da região Nordeste, será realizada neste sábado e domingo, dias 21 e 22 de março a Primeira Feira Nordestina de Vargem Grande do Sul. O evento, que é organizado pelo Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura, acontecerá na Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana.

A programação começa neste sábado, dia 21, a partir das 15h, com apresentação do grupo Maracatu Morro Vale do Sol, de São José do Rio Pardo. À noite, às 20h, o público poderá acompanhar o show da banda Piseiro Federal, que levará ao palco o ritmo contagiante do piseiro.

Neste domingo, as atividades também têm início às 15h, com a apresentação do grupo Balanço Nordestino. O encerramento do evento será às 20h, com o show da banda Balaio de Fulô. Durante os dois dias de programação, os visitantes também poderão aproveitar uma praça de alimentação com diversos pratos tradicionais da culinária nordestina, reunindo sabores típicos que fazem parte da cultura da região.



Segundo o diretor de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, a proposta do evento é reconhecer e valorizar a presença da cultura nordestina no município, que conta com muitos moradores vindos dessa região do país.

Além disso, Vargem Grande do Sul possui ligação histórica com o Nordeste por ter sido cenário do filme O Cangaceiro, dirigido por Lima Barreto. Lançado em 1953, o longa conquistou projeção internacional e foi exibido em diversos países.

Com forte presença no agronegócio e grande número de trabalhadores nordestinos na cidade, a realização da Feira Nordestina reforça a valorização dessa importante cultura brasileira.